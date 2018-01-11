В московском метро случилось ЧП

В Московском метрополитене вечером 11 января случился сбой в движении поездов. Неполадки были зафиксированы на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии.

"Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Движение введено в график", – сообщили в пресс-службе подземки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

