В Москве 23 человека попали в больницу из-за пиротехники

При запуске петард в новогоднюю ночь в столице пострадали 23 человека. Все они направлены в больницы города, передает "Интерфакс".
Состояние большинства пострадавших оценивается, как средней тяжести, угрозы жизни нет. Младшему из пострадавших – пять лет, старшему – 49.
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