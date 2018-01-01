В Москве 23 человека попали в больницу из-за пиротехники

При запуске петард в новогоднюю ночь в столице пострадали 23 человека. Все они направлены в больницы города, передает "Интерфакс".

Состояние большинства пострадавших оценивается, как средней тяжести, угрозы жизни нет. Младшему из пострадавших – пять лет, старшему – 49.