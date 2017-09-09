В Домодедово авиадебоширка покусала полицейского

В столичном аэропорту Домодедово с рейса Москва – Красноярск была снята женщина, нарушавшая общественный порядок. Когда дебоширку пытались задержать правоохранители, она укусила одно из полицейских, передает "Интерфакс".
Сейчас женщина доставлена в дежурную часть. Ей предстоит пройти медицинское освидетельствование.
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