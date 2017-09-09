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Происшествия

Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве

Натали Кошель. Фото: обложка журнала
При взрыве автомобиля на Бессарабской площади в украинской столице пострадала модель Dior Наталья Кошель. По предварительным данным, девушке оторвало ногу.
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Сразу после взрыва Наталью доставили в больницу, где девушка была прооперирована. В настоящее веря она находится в реанимации.

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Состояние девушки оценивается медиками как тяжелое. У нее повреждено лицо, глаза, конечности, имеется скелетная травма, травмы мягких тканей и внутренних органов.

"Есть травмы глаз, есть травмы конечностей. Я думаю, что это наиболее тяжелая травма – это конечности и глаза", – рассказал врач Киевской городской клинической больницы №17 Дмитрий Мясников.

Возможно, модели понадобится еще одна операция. "Она находится в отделении реанимации, ей проводится интенсивная терапия на данный момент, и сегодня планируется консультация с участием врачей-комбустиологов с городского ожогового центра и ангеохирурга", – сказал врач в эфире телеканала "112 Украина".

Пока девушка находится в больнице ее обсуждают в Сети. Хейтеры злобно шутят и откровенен издеваются над моделью. "А в Dior знали,что она их лицо", "Общаться с украинскими моделями стало смертельно опасно", "Модель есть, а ноги нет – ай-яй-яй", – пишут пользователи под сообщениями о состоянии пострадавшей (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).

Однако большинство все же пожалело Наталью. "Бедная девочка, выздоровления тебе", "Молюсь за тебя", "Дай бог здоровья", "Какая трагедия, такая красавица, очень жаль. Надеюсь выкарабкается", – прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, 8 сентября в центре Киева взорвался автомобиль, в результате чего водитель погиб на месте. Машиной управлял участник ликвидации террориста Шамиля Басаева, воевавший позже в Донбассе в составе чеченского добробата, Тимур Махаури, на пассажирском сиденье находилась известная модель.

Автор: Алёна Нестерова9 сентября 2017, 17:07

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