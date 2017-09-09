Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
Сразу после взрыва Наталью доставили в больницу, где девушка была прооперирована. В настоящее веря она находится в реанимации.
Состояние девушки оценивается медиками как тяжелое. У нее повреждено лицо, глаза, конечности, имеется скелетная травма, травмы мягких тканей и внутренних органов.
"Есть травмы глаз, есть травмы конечностей. Я думаю, что это наиболее тяжелая травма – это конечности и глаза", – рассказал врач Киевской городской клинической больницы №17 Дмитрий Мясников.
Возможно, модели понадобится еще одна операция. "Она находится в отделении реанимации, ей проводится интенсивная терапия на данный момент, и сегодня планируется консультация с участием врачей-комбустиологов с городского ожогового центра и ангеохирурга", – сказал врач в эфире телеканала "112 Украина".
Наталья Кошель — модель и «лицо Dior» — получила сильные ожоги во взорванной в Киеве машине. Кроме того, девушке могут ампутировать ногу pic.twitter.com/OlDqysskW1— НТВ (@ntvru) 9 сентября 2017 г.
Пока девушка находится в больнице ее обсуждают в Сети. Хейтеры злобно шутят и откровенен издеваются над моделью. "А в Dior знали,что она их лицо", "Общаться с украинскими моделями стало смертельно опасно", "Модель есть, а ноги нет – ай-яй-яй", – пишут пользователи под сообщениями о состоянии пострадавшей (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.).
В автомобиле Тимура Махаури, которого взорвали в Киеве, вероятно была модель Dior Наталья Кошель pic.twitter.com/t0ooyDixFa— senior lieutenant �� (@vavanushka) 9 сентября 2017 г.
Однако большинство все же пожалело Наталью. "Бедная девочка, выздоровления тебе", "Молюсь за тебя", "Дай бог здоровья", "Какая трагедия, такая красавица, очень жаль. Надеюсь выкарабкается", – прокомментировали пользователи Сети.
Как выглядела модель Dior Наталья Кошель до взрыва авто в Киеве: https://t.co/VpIdqsnqv0 pic.twitter.com/qXt3DdJThK— Life | Новости (@lifenews_ru) 9 сентября 2017 г.
Напомним, 8 сентября в центре Киева взорвался автомобиль, в результате чего водитель погиб на месте. Машиной управлял участник ликвидации террориста Шамиля Басаева, воевавший позже в Донбассе в составе чеченского добробата, Тимур Махаури, на пассажирском сиденье находилась известная модель.
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