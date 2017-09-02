На юго-востоке Москвы пьяный мужчина выстрелил себе в голову

На юго-востоке столицы в бытовке сторожа одного из гаражных кооперативов обнаружено тело 33-летнего мужчины. Трагедия произошла между улицей 1-й квартал Капотня и Проектируемым проездом, передает агентство "Москва".

Как установили правоохранители, находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина, по неосторожности выстрелил себе в висок из травматического пистолета.