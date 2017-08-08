Пассажирка метро в пути искусала собаку
Инцидент произошел в Торонто, Канада. В метро одна из странных пассажирок вдруг набросилась на свою собаку и стала ее бить и кусать, таская из стороны в сторону за ошейник. Очевидцы смогли снять это на видео.
Когда к странной пассажирке подошел попутчик и попросил прекратить мучить животное, женщина никак не отреагировала на просьбу. В итоге пассажир обратился к машинисту с просьбой вывести из вагона вызывающую опасения особу.
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