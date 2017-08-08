Иномарка покалечила троих детей на тротуаре под Москвой

В Мытищах в результате ДТП с участием двух автомобилей Skoda госпитализировано пять человек, включая троих детей. Два автомобиля столкнулись на Новомытищинском проспекте, в результате чего один отбросило на тротуар прямо на прохожих.

Авария произошла в 15:45. На перекрестке Новомытищинского проспекта и улицы Мира в подмосковных Мытищах столкнулись два автомобиля Skoda, в результате чего один из них отбросило в сторону прохожих на тротуар. В результате аварии пострадало семь человек, пятеро госпитализированы, из них трое детей, сообщают в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел России по Московской области.

"Девочку 2014 года рождения, которую доставили в реанимационное отделение, сейчас переводят в Москву, медицина катастроф повезла. Остальные – средней тяжести, доставлены в травмцентр, два отказались от госпитализации. У нас всего семь человек прошло", – цитирует РИА Новости очевидца.

В городском паблике в соцсети "Подслушано. Мытищи" пользователи обсуждают это происшествие. Многие сходятся во мнении, что причиной страшной аварии стало несоблюдение водителями – одним или обоими – требований Правил дорожного движения.

Ранее сообщалось о пятерых пострадавших. По уточненным данным в результате этого ДТП пострадали семь человек, из них трое детей. Одного ребенка отвезли в Москву, двоих госпитализировали в Мытищах. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.