Известная актриса скончалась в возрасте 89 лет

В США умерла известная певица и актриса Барбара Кук. Артистке было 89 лет. О смерти Кук сообщил ее сын Адам Легрант. По его словам, причиной смерти актрисы стала остановка дыхания, пишет New York Post.

Барбара Кук получила известность благодаря выступлениям в бродвейских мюзиклах. За свою карьеру она стала обладательницей премий "Тони" и "Грэмми".В 2011 году она была введена в "Зал славы Кеннеди".