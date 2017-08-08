Москвич требует наказать парня за секс с его 18-летней дочерью

Павел, отец восемнадцатилетней Ани, узнал от дочери, что у нее был секс с одним из ее приятелей на квартире у подруги. Разъяренный отец решил наказать знакомого дочери.

Аня решила навестить подругу, живущую на Новокузьминской улице в Москве, район Рязанского проспекта и Выхино. У подруги в гостях уже были три парня. В завершение вечера Аня переспала с одним из них, а потом решила поделиться новыми впечатлениями с родителями, сообщает паблик Mash.

Отец, не ожидавший такого признания от восемнадцатилетней дочери, тут же написал заявление в полицию. В нем Павел обвинил приятеля Ани Рината в изнасиловании. Это несмотря на то, что его дочь уже совершеннолетняя и по ее собственным словам секс был по взаимному согласию. Впрочем, когда заявление отца попало к правоохранителям, Аня свои показания изменила. Теперь Ринату грозит срок.