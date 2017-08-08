Актриса Шанина сильно похудела перед смертью

Друзья рассказали о поведении актрисы "Сатирикона" Полины Шаниной. Девушка находилась в затяжной депрессии, из-за которой очень похудела.

Полина Шанина впала в депрессию после гибели любимого мужчины. "Недавно мы переписывались. Она мне сказала, что до сих пор пребывает в трансе, не может принять утрату", – рассказала подруга актрисы. По ее словам, Полина рассталась с молодым человеком, но продолжала любить.

В угнетенном состоянии Шанина пребывала почти полгода, сообщает "МК". "Тем не менее у нее были планы поехать со мной в сентябре на место крушения самолета Ту-154 над Черным морем, которое случилось 25 декабря. Там погибла моя сестра", – отметила подруга артистки.

В однокомнатной квартире, расположенной на первом этаже, Шанина прожила менее года. В день трагедии 30-летняя актриса была дома одна. Около 22:00 мск она поднялась на 12-й этаж. Услышав глухой стук, соседи решили, что кто-то кидает бутылки из окна.

Полину обнаружили лежащей под окнами дома на 2-й Новоостанкинской улице. Когда к ней подбежал один из жильцов, пульс еще прощупывался. Однако травмы оказались слишком серьезными – к приезду врачей актриса скончалась.