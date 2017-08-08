В центре Москвы произошел крупный пожар

В центре столицы горит ангар, расположенный по адресу Спартаковская площадь, 1/7, передает ТАСС. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров.
Как сообщили очевидцы, из здания валит густой дым, наблюдается открытое горение. К месту ЧП следуют 15 пожарных расчетов.
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