Знаменитый писатель разбился в аварии

На северо-западе Франции попал в аварию писатель Гонзаг Сен-Бри. В результате ДТП он скончался, передает Russia Today.
По предварительным данным, автомобиль, в салоне которого находился писатель, врезался в дерево. Сен-Бри является автором порядка 50 книг, в основном биографий и исторических романов.
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