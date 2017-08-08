Знаменитый писатель разбился в аварии

На северо-западе Франции попал в аварию писатель Гонзаг Сен-Бри. В результате ДТП он скончался, передает Russia Today.

По предварительным данным, автомобиль, в салоне которого находился писатель, врезался в дерево. Сен-Бри является автором порядка 50 книг, в основном биографий и исторических романов.