Подробности трагической гибели актрисы Шаниной в Москве

Стали известны новые подробности гибели актрисы "Сатирикона" Полины Шаниной. Как выяснилось, девушка выпала из окна собственной квартиры.

Труп 30-летней артистки обнаружили у окон одного из домов на 2-й Новокосинской улице, передает Life.ru. Один из жильцов рассказал, что перед тем, как он увидел тело Полины Шаниной, он услышал громкий хлопок, "будто звук разбивающегося стекла". "Выглянули из окна и увидели молодую женщину. Она головой ударилась о бордюр, нащупал пульс, ясно почувствовал два-три удара и вызвал скорую", – пояснил он.

Между тем в пресс-службе "Сатирикона" подтвердили смерть актрисы. "С прискорбием сообщаем, что вчера трагически погибла актриса нашего театра Полина Шанина", – сообщается на сайте театра и в его официальном аккаунте в соцсети Twitter.

Отметим, что в Сети уже появилось видео с места трагедии. На кадрах записи видно, что после падения Полины Шаниной на асфальте рядом с домом осталась лужа крови. Сообщается, что когда медики прибыли на 2-ю Новокосинскую улицу, актриса была уже мертва.

Ранее стало известно, что Полина Шанина тяжело переживала уход из жизни своего молодого человека, который погиб в апреле 2017 года. Связано ли это с ее смертью, пока не известно, передает телеканал "РЕН ТВ".

Как ранее писали Dni.Ru, в администрации театра "Сатирикон" не смогли прокомментировать смерть актрисы. Коллега погибшей артистки Владимир Большов также пока не смог рассказать подробности трагедии. "Какой ужас! Я ничего об этом не слышал еще, но это кошмар!" – заявил он.

С прискорбием сообщаем, что вчера трагически погибла актриса нашего театра Полина Шанина... pic.twitter.com/z1VT12traS — Театр Сатирикон (@TeatrSatiricon) 8 августа 2017 г.

Полина Шанина родилась 24 сентября 1986 года в Мытищах. В 2009-м окончила актерский факультет Школы-студии МХТ, после чего ее приняли в труппу "Сатирикона". Девушка играла в пяти самых популярных спектаклях, в том числе в скандально известной постановке "Все оттенки голубого".