На турецком курорте произошло землетрясение

В районе турецкого курорта Бодрум произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки зафиксировали специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Было зафиксировано несколько афтершоков, передает Russia Today. Информации о пострадавших нет.

Felt #earthquake M4.6 strikes 72 km W of #Muğla (#Turkey) 2 min ago. Please report to: https://t.co/P5vRyZ7Qzm pic.twitter.com/WMESdaZ08W