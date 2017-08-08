На турецком курорте произошло землетрясение

В районе турецкого курорта Бодрум произошло землетрясение магнитудой 5,0. Подземные толчки зафиксировали специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Было зафиксировано несколько афтершоков, передает Russia Today. Информации о пострадавших нет.