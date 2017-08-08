В Москве мальчик выжил после падения с 11-го этажа

На юге Москвы в ночь на 8 августа ребенок выпал из окна квартиры на 11-м этаже дома в Пролетарском проезде. Мальчик чудом остался жив, его доставили в больницу.
На месте происшествия работают экстренные службы города. Причины случившегося устанавливаются, передает Life.ru.
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