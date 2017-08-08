Умер исполнитель роли Годзиллы

В возрасте 88 лет в Японии скончался знаменитый актер Харуо Накадзима. Артист, известный в основном по исполнению ролей Годзиллы, умер от воспаления легких, передает EG.ru.

Накадзима сыграл в 12 картинах, посвященных этому монстру-мутанту. Последний фильм с его участием вышел в 1973 году.