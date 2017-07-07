В движении поездов на Ленинградском направлении ОЖД случился сбой

На участке Крюково-Москва Ленинградского направления Октябрьской железной дороги произошел сбой в движении поездов. С отставанием от графика двигаются сразу четыре состава: №6373, № 6375, № 6377 №7359.

На месте происшествия ведутся восстановительные работы. Причины сбоя устанавливаются, передает агентство городских новостей "Москва".