Силуанов попал в передрягу на саммите G20

Министр финансов России Антон Силуанов оказался в самом центре беспорядков, устроенных в центре Гамбурга антиглобалистами. Машина главы Минфина проехала мимо толпы разбушевавшихся демонстрантов.

Антон Силуанов рассказал журналистам, как он и его коллеги попали в то место, где шли выступления противников глобального миропорядка. "Наш маршрут следования до гостиницы как раз проходил через выступления антиглобалистов. Но здесь никаких ЧП не было, немецкая полиция обеспечивает необходимый порядок, и мы проследовали по нашему маршруту без эксцессов", – приводит слова министра Life.

Выступления молодежи начались в Гамбурге за несколько дней до открытия саммита G20 и продолжались сегодня, 7 июля. Демонстранты жгли машины, громили витрины магазинов, кидали в полицейских камни и коктейли Молотова. Стражи порядка в ответ поливали нарушителей спокойствия из водометов, избивали их дубинками и пытались разогнать с помощью слезоточивого газа. В ночных столкновениях с протестующими ранения, по данным правоохранительных органов, получили более ста полицейских.





В день открытия встречи "Большой двадцатки" беспорядки вспыхнули с новой силой. Протестующие блокировали отели, в которых остановились государственные делегации. В итоге супруга американского президента не смогла вовремя попасть на одну из встреч, запланированных в программе саммита. Полицейские запретили Меланье Трамп покидать гостиницу в целях безопасности.

Также появилась информация о нападении на охрану отеля, в котором остановился Владимир Путин, но подробностей этого инцидента так и не последовало, а полиция к вечеру опровергла распространенную немецкими журналистами новость. Ни лидеры стран G20, ни члены делегаций в результате беспорядков не пострадали.

Саммит G20 проходит с 7 по 9 июля 2017 года в немецком Гамбурге. "Большая двадцатка" – клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли и две трети населения мира.