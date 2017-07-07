В Гамбурге полицию закидали коктейлями Молотова

Во время саммита G20 в Гамбурге демонстранты напали на полицейских. Протестующие забросали стражей порядка коктейлями Молотова.
В местной полиции сообщили о пожаре после стычки. По уточненным данным, в ходе беспорядков пострадали 159 человек, 45 демонстрантов были задержаны.
An der Holstenstraße werden Kollegen mit Molotow-Cocktails beworfen & Barrikaden brennen. #G20HAM17— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7 июля 2017 г.
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