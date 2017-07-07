В Гамбурге полицию закидали коктейлями Молотова

Продолжение: Простак Трамп раскрыл все карты перед Путиным

Во время саммита G20 в Гамбурге демонстранты напали на полицейских. Протестующие забросали стражей порядка коктейлями Молотова.

В местной полиции сообщили о пожаре после стычки. По уточненным данным, в ходе беспорядков пострадали 159 человек, 45 демонстрантов были задержаны.