Умер старейший ветеран московского "Локомотива"

В Москве умер старейший ветеран футбольного "Локомотива" Владимир Михайлович Ивашков. Ему был 91 год. Прощание с экс-футболистом состоится в храме при Боткинской больнице 8 июля в 11:30.

Владимир Ивашков выступал за "Локомотив" с 1949 по 1954 годы. Позже он возглавлял саратовский "Локомотив" и долгие годы работал в системе сборных команд.