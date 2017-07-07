У Черного моря утонули три сестры

Рано утром спасатель, работающий на Перелетском водохранилище в Одесской области, решил покатать девушек на своей моторной лодке. В тридцати метрах от берега лодка перевернулась.

Сообщение поступило от дежурного украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), несшего службу на Перелетском водохранилище у села Перелеты Балтского района Одесской области, в полчетвертого ночи. Во время прогулки на лодке с мотором, в которой катались он и четыре девушки, суденышко перевернулось.

По сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, девушкам было от шестнадцати до двадцати трех лет. Все четыре девушки – сестры. Одну из них дежурный смог спасти и доставить на берег. Три другие утонули. От места происшествия до суши было всего тридцать метров.

Поисками тел погибших девушек в настоящее время занимаются подразделения ГСЧС, водолазная группа Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области и местные жители. На месте трагедии работают психолог Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области и следственно-оперативная группа Национальной полиции, сообщает пресс-служба ведомства.