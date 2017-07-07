Москвич ранил знакомого в шею из арбалета

В столице мужчина ранил знакомого в шею из арбалета на почве неприязни. Инцидент произошел вблизи жилого дома на 10-й улице Соколиной Горы, передает РИА Новости.
Пострадавшего спас друг, который отобрал у злоумышленника арбалет и вызвал полицию. Потерпевший находится в больнице.
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