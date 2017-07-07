Восемь бандитов в масках вынесли банкомат из московского ТЦ

На северо-востоке столицы восемь мужчин вынесли из торгового центра банкомат. Инцидент произошел в Сигнальном проезде, передает Lenta.ru.

По словам очевидцев, налетчики были в масках. Они погрузили украденный банкомат в автомобиль марки Dodge и скрылись. Сумма ущерба устанавливается. Ведется поиск преступников.