Восемь бандитов в масках вынесли банкомат из московского ТЦ

На северо-востоке столицы восемь мужчин вынесли из торгового центра банкомат. Инцидент произошел в Сигнальном проезде, передает Lenta.ru.
По словам очевидцев, налетчики были в масках. Они погрузили украденный банкомат в автомобиль марки Dodge и скрылись. Сумма ущерба устанавливается. Ведется поиск преступников.
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