Мужчина с ножами пытался поговорить с Иванкой Трамп об одежде

Вооруженный ножами мужчина попытался проникнуть в Trump Tower, заявив, что хочет обсудить с Иванкой Трамп ее линию одежды. Примечательно, что на нарушителе был бронежилет, передает Daily News.
Охранники сразу же вызвали полицию. Американца задержали и отправили на психиатрическую экспертизу.
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