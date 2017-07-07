Мужчина с ножами пытался поговорить с Иванкой Трамп об одежде

Вооруженный ножами мужчина попытался проникнуть в Trump Tower, заявив, что хочет обсудить с Иванкой Трамп ее линию одежды. Примечательно, что на нарушителе был бронежилет, передает Daily News.

Охранники сразу же вызвали полицию. Американца задержали и отправили на психиатрическую экспертизу.