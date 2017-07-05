Российский миллиардер покончил с собой в Лондоне

"Бенефициар" кассовой реформы бизнесмен Владимир Щербаков скончался в Лондоне. Его знакомый и бывший бизнес-партнер сообщил, что предприниматель покончил с собой.

Известно, что миллиардер, состояние которого в 2015 году, по данным Forbes, оценивалось в 500 миллионов долларов (порядка 30 миллиардов рублей по сегодняшнему курсу. – Прим. ред.), находился в международном розыске по делу БВА-Банка о незаконном выводе из России более десяти миллиардов рублей. Однако 3 июля МВД прекратило дело "за отсутствием состава преступления".

В полиции Лондона подтвердить смерть Щербакова не смогли, сообщает Ura.ru. По словам представителя Скотленд-Ярда, правоохранители без адреса инцидент отследить не могут, передает Republic.

Примечательно, что с сайта Интерпола информация о розыске предпринимателя удалена. По словам одного из источников, несмотря на то, что Щербаков уехал в Лондон, он по-прежнему имел отношение к бизнесу в России. "На него было замкнуто столько концов", – прокомментировал собеседник.

Отметим, кассовая реформа была последним крупным проектом, где участвовали аффилированные с Щербаковым структуры. Согласно ей, к 1 июля 2017 года весь российский бизнес должен был перейти на кассовые аппараты, которые смогут передавать данные в Федеральную налоговую службу в режиме онлайн.

Лицензию ФСБ на производство фискальных накопителей, которыми должны быть оборудованы все кассы, изначально получила только компания "РИК". "Бенефициаром" "РИК" Владимира Щербакова назвал депутат Госдумы Андрей Луговой.

В марте 1991 года Щербаков был назначен первым заместителем премьер-министра СССР. После развала Советского Союза организовал Международный фонд инвестиций и приватизации ("Интерприватизация"), который оказывал помощь в переводе в частную собственность предприятий в России и бывших союзных республиках.