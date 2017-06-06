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Теракт у Нотр-Дама устроило "ИГ"

Фото: GLOBAL LOOK press/Ying Qiang
Мужчина, напавший с молотком на полицейских у собора Парижской Богоматери, заявил о связях с запрещенной в России террористической группировкой "ИГ". Он назвал себя "воином халифата".
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О связи преступника с террористами со ссылкой на достоверные источники сообщило агентство AFP. По словам очевидцев, террорист напал на сотрудников правоохранительных органов с криком: "За Сирию!", передает НТВ.ru. Напомним, прокуратура Парижа квалифицировала действия мужчины как теракт.

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Министр внутренних дел Жерар Колон заявил, что мужчина напал на патрульный отряд из трех полицейских. Террорист попытался избить стража порядка молотком, однако коллеги сотрудника правоохранительных органов произвели два выстрела в ногу. "На данный момент мы больше ничего не знаем. Очевидцы происшествия будут допрошены", – добавил глава ведомства.

Сообщается, что полицейский в результате нападения получил незначительные повреждения. Мэр Парижа Анн Идальго отметила мужество и профессионализм стражей порядка и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшему патрульному.

Квартал вокруг Нотр-Дама по-прежнему оцеплен, из соображений безопасности до сих пор закрыты близлежащие станции метро. Отметим, что во время теракта в соборе Парижской Богоматери оказались заперты около 900 туристов. Стражи порядка выпускали их по очереди после идентификации личности каждого.

Добавим, что террорист – 40-летний студент, уроженец Алжира. По данным французских СМИ, преступник прибыл в страну по учебной визе. После нейтрализации преступника стражи порядка обнаружили у него документы и два кухонных ножа. Раненого террориста доставили в одну из больниц Парижа.

Автор: Константин Улюкаев6 июня 2017, 21:29

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