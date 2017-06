Теракт у Нотр-Дама устроило "ИГ"

О связи преступника с террористами со ссылкой на достоверные источники сообщило агентство AFP. По словам очевидцев, террорист напал на сотрудников правоохранительных органов с криком: "За Сирию!", передает НТВ.ru. Напомним, прокуратура Парижа квалифицировала действия мужчины как теракт.

Министр внутренних дел Жерар Колон заявил, что мужчина напал на патрульный отряд из трех полицейских. Террорист попытался избить стража порядка молотком, однако коллеги сотрудника правоохранительных органов произвели два выстрела в ногу. "На данный момент мы больше ничего не знаем. Очевидцы происшествия будут допрошены", – добавил глава ведомства.

Сообщается, что полицейский в результате нападения получил незначительные повреждения. Мэр Парижа Анн Идальго отметила мужество и профессионализм стражей порядка и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшему патрульному.

French police gather near Notre Dame cathedral in Paris after a man attacked an officer with a hammer outside the church pic.twitter.com/zW8Yu5qk2e