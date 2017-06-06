Теракт у Нотр-Дама устроило "ИГ"

Мужчина, напавший с молотком на полицейских у собора Парижской Богоматери, заявил о связях с запрещенной в России террористической группировкой "ИГ". Он назвал себя "воином халифата".

О связи преступника с террористами со ссылкой на достоверные источники сообщило агентство AFP. По словам очевидцев, террорист напал на сотрудников правоохранительных органов с криком: "За Сирию!", передает НТВ.ru. Напомним, прокуратура Парижа квалифицировала действия мужчины как теракт.

Министр внутренних дел Жерар Колон заявил, что мужчина напал на патрульный отряд из трех полицейских. Террорист попытался избить стража порядка молотком, однако коллеги сотрудника правоохранительных органов произвели два выстрела в ногу. "На данный момент мы больше ничего не знаем. Очевидцы происшествия будут допрошены", – добавил глава ведомства.

Сообщается, что полицейский в результате нападения получил незначительные повреждения. Мэр Парижа Анн Идальго отметила мужество и профессионализм стражей порядка и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшему патрульному.

French police gather near Notre Dame cathedral in Paris after a man attacked an officer with a hammer outside the church pic.twitter.com/zW8Yu5qk2e — AFP news agency (@AFP) 6 июня 2017 г.

Квартал вокруг Нотр-Дама по-прежнему оцеплен, из соображений безопасности до сих пор закрыты близлежащие станции метро. Отметим, что во время теракта в соборе Парижской Богоматери оказались заперты около 900 туристов. Стражи порядка выпускали их по очереди после идентификации личности каждого.

Добавим, что террорист – 40-летний студент, уроженец Алжира. По данным французских СМИ, преступник прибыл в страну по учебной визе. После нейтрализации преступника стражи порядка обнаружили у него документы и два кухонных ножа. Раненого террориста доставили в одну из больниц Парижа.