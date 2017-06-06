Легендарный футболист скончался в возрасте 83 лет

Во Флоренции умер футболист Джулиано Сарти. Легендарному голкиперу было 83 года. Причина смерти не называется, однако известно, что незадолго до кончины Сарти серьезно заболел, пишет La Gazzetta dello Sport.
Итальянский голкипер входит в топ-50 вратарей Европы прошлого века. Он выступал за "Фиорентину", "Интер" и "Ювентус", трижды выиграл чемпионат Италии, один раз – Кубок Италии, а также в 1961 году стал победителем Кубка европейских чемпионов.
E’ scomparso Giuliano Sarti, eroe del primo scudetto della Fiorentina. il cordoglio della società viola https://t.co/0zM5cNLgee pic.twitter.com/UQ6IhS3ndp— ACF Fiorentina (@acffiorentina) 6 июня 2017 г.
Запись с рукоблудием актера в женской одежде стала хитом
Примадонна оказалась с певицей за одним столиком в кафе
Эксперты считают, что 64-летняя Брижит Макрон задала новые стандарты образа первой леди
Пожилых людей возмутили представленные на фотографиях образы