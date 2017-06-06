Легендарный футболист скончался в возрасте 83 лет

Во Флоренции умер футболист Джулиано Сарти. Легендарному голкиперу было 83 года. Причина смерти не называется, однако известно, что незадолго до кончины Сарти серьезно заболел, пишет La Gazzetta dello Sport.

Итальянский голкипер входит в топ-50 вратарей Европы прошлого века. Он выступал за "Фиорентину", "Интер" и "Ювентус", трижды выиграл чемпионат Италии, один раз – Кубок Италии, а также в 1961 году стал победителем Кубка европейских чемпионов.