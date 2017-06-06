Мужчина застрелил коллегу прямо в офисе

Житель Турции был уверен, что оружие не заряжено, поэтому спустил курок. Пуля попала в грудь его приятеля, который скончался до прибытия скорой.

Шокирующая история произошла в Турции. На записи видно, как мужчина берет пистолет и направляет его на своего друга. Он уверен, что оружие не заряжено. Однако прозвучал самый настоящий выстрел, и его коллега скончался на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия. Стрелявшего задержали, сейчас он находится под стражей.