Россия перехватила бомбардировщик США над Балтикой

В небе над Балтийским морем российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик В-52. Самолет ВВС США летел вдоль границы России, сообщает "Газета.ru".

"Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение", – пояснили в пресс-службе Минобороны. Инцидент произошел 6 июня около 10:00.