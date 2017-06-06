Скончался известный российский тележурналист

На 88-м году жизни скончался один из классиков отечественного телевидения Леонид Золотаревский. О смерти журналиста рассказал его сын, передает Первый канал.

Дата и место проведения гражданской панихиды пока не сообщаются. Также не называется причина смерти тележурналиста.

Золотаревский был создателем программы "Время", до этого вел "Эстафету новостей". Он руководил первыми курсами репортеров живого эфира, сам много работал в кадре. Написал несколько книг, по которым и сейчас учатся тележурналисты.