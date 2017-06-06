В Москве школьницы сняли на видео жестокое избиение сверстницы
Жестокую расправу парни снимали на мобильные телефоны. В происходящее они не вмешивались – только комментировали, сообщается в паблике Mash. "Бабы лютые!" – кричал кто-то из молодых людей. Остальные подбадривали злоумышленниц и советовали, как лучше бить сверстницу.
Остановить школьниц никто не пытался. Вероятно, эта картина доставляла очевидцам удовольствие. Однако видео не осталось без внимания правоохранителей: началась доследственная проверка, передает сетевое издание m24.ru.
"В социальной сети распространено видео об избиении школьницы на территории лесополосы в Москве. Из видеоролика следует, что группа девочек-подростков наносит множественные удары руками и ногами своей сверстнице в жизненно важные органы", – заявила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.
Сотрудники ведомства проводят комплекс проверочных мероприятий с целью выяснить все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются личности несовершеннолетних палачей.
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