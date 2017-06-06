На Ярославском вокзале у москвича украли 10 миллиардов

В столице неизвестные ограбили мужчину. По его словам, добычей злоумышленников стали десять миллиардов рублей.

Москвич вернулся из Петербурга и направился в привокзальный ресторан. На улице к нему подошел гражданин в полицейской форме. Заявив, что тот похож на разыскиваемого преступника, он попросил пройти к машине и проехать в отделение.

В автомобиле их встретил мужчина в гражданском. Угрожая пистолетом, он потребовал оставить сумку с деньгами и выйти, передает Telegram-канал Mash.

Когда злоумышленники скрылись, житель столицы обратился к настоящим стражам порядка. Правоохранители проверяют информацию.