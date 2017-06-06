Москвич голыми руками забил насмерть мать-пенсионерку

В одной из квартир на Ключевой улице на юге Москвы найдено тело 66-летней женщины. На трупе обнаружены многочисленные гематомы, передает РЕН ТВ. В бюро судмедэкспертизы причиной смерти назвали жировую эмболию легких в результате двусторонних переломов ребер.

В совершении преступления подозревается сын пенсионерки. Предположительно, в ходе ссоры он до смерти забил мать голыми руками. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".