Москвич голыми руками забил насмерть мать-пенсионерку

В одной из квартир на Ключевой улице на юге Москвы найдено тело 66-летней женщины. На трупе обнаружены многочисленные гематомы, передает РЕН ТВ. В бюро судмедэкспертизы причиной смерти назвали жировую эмболию легких в результате двусторонних переломов ребер.
В совершении преступления подозревается сын пенсионерки. Предположительно, в ходе ссоры он до смерти забил мать голыми руками. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".
По словам специалиста, певице грозил инфаркт
Счастливые родители вышли на прогулку с ребенком
Запись с рукоблудием актера в женской одежде стала хитом
Примадонна оказалась с певицей за одним столиком в кафе