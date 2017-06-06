В Москве из авто юрисконсульта украли 600 тысяч рублей

В центре столицы обокрали 35-летнего юрисконсульта. Неизвестный вытащил почти 600 тысяч рублей из иномарки. Как рассказал пострадавший, злоумышленник разбил стекло его автомобиля Audi и похитил сумку с документами и деньгами, передает телеканал "360".
Инцидент произошел на улице Зацепский Вал. Возбуждено уголовное дело.
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