В Подмосковье поймали убийцу 24-летней девушки

В Люберецком районе Подмосковья задержали предполагаемого убийцу 24-летней девушки. Как установили следователи, 30-летний гражданин Кыргызстана задушил знакомую в ходе ссоры, которая возникла после совместного распития алкоголя.
В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Задержанный свою вину признал.
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