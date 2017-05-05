В Подмосковье поймали убийцу 24-летней девушки

В Люберецком районе Подмосковья задержали предполагаемого убийцу 24-летней девушки. Как установили следователи, 30-летний гражданин Кыргызстана задушил знакомую в ходе ссоры, которая возникла после совместного распития алкоголя.

В настоящее время правоохранители проводят необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Задержанный свою вину признал.

