Порнозведу во время съемок укусила за ногу акула

Американская порнозвезда Молли Кавалли пострадала на съемочной площадке во Флориде. На актрису напала акула.

Инцидент произошел во время съемок видеоклипа, рекламирующего новые возможности живого вещания портала для взрослых. Девушка была в специальной клетке, когда ее погрузили в океан. По замыслу режиссера, Молли Кавалли в эффектном купальнике должна была плавать среди животных-убийц.

Однако при проектировке клетки неверно рассчитали расстояние между прутьями решетки, и Молли едва не стала жертвой акулы. Хищник протиснулся между металлическими стержнями и схватил актрису за ногу, пишет The Sun.

Съемку немедленно остановили. Истекающую кровью девушку достали из воды и отправили в ближайшую больницу. Медики диагностировали у актрисы рваную рану стопы и голеностопного сустава, ей наложили 20 швов.

В настоящее время Кавалли чувствует себя хорошо, однако к съемкам сможет приступить только когда рана полностью заживет. "Спасибо за ваши добрые пожелания, ребята. Я в полном порядке. Это не так плохо, как кажется. Рана быстро заживает. Это все еще был удивительный опыт", – написала Молли на своей страничке в Instagram, чтобы успокоить поклонников.