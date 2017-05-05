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Происшествия

Именитого спортсмена жестоко избили в центре Москвы

Адам Яндиев. Фото: youtube.com
Известный дзюдоист Адам Яндиев рассказал, что во время семейного ужина в элитном ресторане в центре Москвы его избили члены тейпа Исы Белхороева. По его мнению, давний конфликт вновь разгорелся из-за зависти к его успеху.
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По словам Адама Яндиева, администратор ресторана попросил его переставить машину, "хотя она никому не мешала". На выходе из заведения спортсмена встретили 12 человек вместе с главой тейпа. "Они хотели меня скрутить, чтобы Иса Белхороев смог спокойно бить", – цитирует его Life.ru.

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Яндиев рассказал, что вырвался из рук нападавших и погнался за убегавшим Исой Белхороевым. Однако спортсмену не удалось настичь противника, и он вернулся в ресторан. Уже у входа дзюдоист услышал шепот за спиной. По его словам, когда он обернулся, неизвестный с разбегу ударил ему ногой по лицу и скрылся.

Спустя несколько дней двоюродный брат потерпевшего Илез Яндиев договорился о встрече с представителями конфликтующего тейпа. Он хотел объяснить им, что нападать на людей со спины нельзя. Встреча кланов закончилась перестрелкой, в результате чего Илеза в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Дзюдоист отказался обращаться в полицию. По его мнению, объективных причин для нападения у Исы Белхороева не было. "Зависть к успеху. Вот и все", – заявил он. При этом спортсмен подчеркнул, что давний конфликт из-за его жены – "это просто повод".

Сегодня в доме Правительства в Бишкеке у нас был официальный прием у Заведующего отделом внешней политики в ранге Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики Исакова Сапара Джумакадыровича. На фото Дмитрий Сипайло @dmitry_sipailo Денис Петелин и наш дорогой друг Сапар. На встрече обсуждались вопросы политики и развития спорта �������� #бишкек #adamboroda #яндиев #boroda #адамяндиев #дмитрийсипайло #сипайло #sipailo #dmitrysipailo#borodateam #кыргызстан #столица #чуй белыйдом #правительство #президент #аппаратпрезидента #спорт олимпиада #прием #встреча #официальный прием #kyrgyzstan

Публикация от Djamal-Adam Yandiev Boroda (@adam_yandiev_boroda)

Напомним, в 2016 году Адам Яндиев в социальной сети Instagram рассказал об отношениях с женой Аишей. В ответ Иса Белхороев написал, что дзюдоист нарушил ингушские традиции, мол, мужчина не должен раскрывать обстоятельства личной жизни. После длительного конфликта в соцсети противоборствующие стороны пошли на примирение.

Автор: Константин Улюкаев5 мая 2017, 11:17

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