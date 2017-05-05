Именитого спортсмена жестоко избили в центре Москвы

Известный дзюдоист Адам Яндиев рассказал, что во время семейного ужина в элитном ресторане в центре Москвы его избили члены тейпа Исы Белхороева. По его мнению, давний конфликт вновь разгорелся из-за зависти к его успеху.

По словам Адама Яндиева, администратор ресторана попросил его переставить машину, "хотя она никому не мешала". На выходе из заведения спортсмена встретили 12 человек вместе с главой тейпа. "Они хотели меня скрутить, чтобы Иса Белхороев смог спокойно бить", – цитирует его Life.ru.

Яндиев рассказал, что вырвался из рук нападавших и погнался за убегавшим Исой Белхороевым. Однако спортсмену не удалось настичь противника, и он вернулся в ресторан. Уже у входа дзюдоист услышал шепот за спиной. По его словам, когда он обернулся, неизвестный с разбегу ударил ему ногой по лицу и скрылся.

Спустя несколько дней двоюродный брат потерпевшего Илез Яндиев договорился о встрече с представителями конфликтующего тейпа. Он хотел объяснить им, что нападать на людей со спины нельзя. Встреча кланов закончилась перестрелкой, в результате чего Илеза в тяжелом состоянии доставили в больницу.

С дорогим и уважаемым Дмитрием Анатольевичем Певцовым , рад был видеть Вас дорогой . #ЛигаДжентльменов Публикация от Djamal-Adam Yandiev Boroda (@adam_yandiev_boroda) Апр 22 2017 в 11:19 PDT

Дзюдоист отказался обращаться в полицию. По его мнению, объективных причин для нападения у Исы Белхороева не было. "Зависть к успеху. Вот и все", – заявил он. При этом спортсмен подчеркнул, что давний конфликт из-за его жены – "это просто повод".

Напомним, в 2016 году Адам Яндиев в социальной сети Instagram рассказал об отношениях с женой Аишей. В ответ Иса Белхороев написал, что дзюдоист нарушил ингушские традиции, мол, мужчина не должен раскрывать обстоятельства личной жизни. После длительного конфликта в соцсети противоборствующие стороны пошли на примирение.