Огненный апокалипсис парализовал центр Москвы

По информации МЧС, в районе Лубянки загорелось здание. Пожарные уже несколько часов не могут справиться с огнем.

В Лубянском проезде в центре Москвы утром 5 мая загорелось расселенное здание. Пожару присвоен третий ранг сложности. "На месте происшествия работают 45 единиц пожарно-спасательной техники и 147 человек личного состава", – говорится на сайте МЧС.

Пламя охватило три этажа. Сотрудники ведомства уже несколько часов пытаются погасить его. Сообщалось, что общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Позже выяснилось, что масштаб трагедии увеличился в несколько раз.

Огненный апокалипсис на Лубянке обеспечил бодрое утро москвичам. Будьте осторожнее там! pic.twitter.com/pTE9MCmjVy — Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 5 мая 2017 г.

"Площадь пожара составляет порядка трех тысяч квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – отмечается в официальном аккаунте ведомства в Twitter.

В районе ЧП затруднено движение, пишет "Газета.ru". "Временно ограничено движение по Лубянскому проезду в связи с возгоранием во дворе дома 19", – пояснили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Организован проезд спецтранспорта к месту происшествия.

В информационном центре Транспортного комплекса столицы добавили, что для проезда доступна одна полоса, передает агентство "Москва". В организации подчеркнули, что движение общественного транспорта осуществляется с увеличенными интервалами.

В социальных сетях активно обсуждают возгорание в Лубянском проезде. Интернет-пользователи публикуют фотографии горящего здания и образовавшейся после приезда пожарной бригады пробки.

Крупный #пожар в здании в центре #Москвы, площадь достигла 3 тысяч кв. метров.Пожару присвоен третий уровень сложности из пяти максимальных pic.twitter.com/0TbwwjOGid — Декрет Машерова (@bbc_belarus) 5 мая 2017 г.

Спустя несколько часов пожар был ликвидирован. "Пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе МЧС.