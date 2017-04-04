Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, которые выясняют обстоятельства теракта 3 апреля, предположили, что взрыв бомбы в метро мог произойти случайно. Об этом сообщил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией. Официального подтверждения этой информации на момент публикации заметки нет.

Напомним, в результате взрыва в метро Петербурга погибли 14 человек, ранения получили порядка 50. Список жертв трагедии и пострадавших был опубликован в Сети.