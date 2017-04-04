Петербургским смертником оказался гражданин России
После теракта в метро Санкт-Петербурга в розыск были объявлены двое мужчин. Один из них позже явился в полицию и заявил о непричастности к трагедии, с ним работают следователи.
По предварительным данным, преступник, который привел в действие взрывное устройство, имел российское гражданство. "Смертником является, предположительно, уроженец Киргизии, имеющий гражданство Российской Федерации. Мужчина был близок к международным террористическим организациям", – цитирует собственный источник "Газета.ru".
Предполагаемого злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения. Установлено, что гражданин по фамилии Джалялов жил в Северной столице и только февраль 2017 года провел на родине, сообщает РЕН ТВ. По данным "Интерфакса", террористом является "23-летний уроженец Средней Азии".
Предполагаемый террорист-смертник нервно сжимал кулаки перед взрывом в метро. РЕН ТВ: https://t.co/pVdkVp2yto— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 апреля 2017 г.
Преступники готовили два теракта. Устройство мощностью около одного килограмма в тротиловом эквиваленте, замаскированное под огнетушитель, обнаружили на станции "Площадь Восстания". К счастью, оно не сработало и было обезврежено. Мощность взорвавшейся бомбы составила около 300 граммов тротила.
Первый подозреваемый в #теракте в Петербурге сам пришел в полицию https://t.co/IijR7TeNwZ pic.twitter.com/1YoXM9xhjh— Пятый канал Новости (@5tv) 3 апреля 2017 г.
Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля в 14:30 мск на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом". По последним официальным данным, 11 человек погибли, 51 госпитализирован.
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