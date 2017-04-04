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Тела погибших при теракте вывезли из метро Петербурга

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Тела всех жертв теракта в петербургском метрополитене вывезли из подземки. Большую часть погибших подняли на поверхность около 03:00 мск 4 апреля. Два последних тела извлекли из метро в 05:30, передает Life.ru.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля. Погибли по меньшей мере десять человек, еще 50 пострадали. Сообщалось, что бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

4 апреля 2017, 08:02

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