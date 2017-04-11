На северо-западе Москвы найдены тела трех человек

На северо-западе столицы двое лиц без определенного места жительства сообщили в полицию, что стали свидетелями убийств. В ходе поисковых работ правоохранители обнаружили захоронение скелетированных останков, передает агентство "Москва".

Личности погибших не известны. По предварительным данным, в ходе распития спиртных алкоголя в компании возник конфликт и двое мужчин убили троих своих знакомых.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Установлены личности предполагаемых преступников, они уже отбывают наказание в колониях за совершение других тяжких преступлений.

