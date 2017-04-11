Задержаны устроившие стрельбу на АЗС в Подмосковье

В городе Домодедово задержан автомобиль с тремя подозреваемыми в стрельбе у АЗС на трассе "Дон". Предполагаемым преступникам от 22 до 36 лет, передает "Газета.ру".

Правоохранители установили, что конфликт 10 апреля произошел между сотрудниками компании, осуществляющей легальные пассажирские перевозки, и представителями организации, оказывающей те же услуги нелегально. Погибший и пострадавшие являются сотрудниками легальной компании.







