В Домодедово аварийно сел А319

В столичном аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку пассажирский лайнер. По данным Life.ru, во время полета произошла техническая поломка судна.
Экипаж доложил о возникших проблемах. В результате инцидента никто не пострадал. Лайнер A319 принадлежит авиакомпании S7, он летел из Казани.
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