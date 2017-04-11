В Домодедово аварийно сел А319

В столичном аэропорту Домодедово совершил аварийную посадку пассажирский лайнер. По данным Life.ru, во время полета произошла техническая поломка судна.

Экипаж доложил о возникших проблемах. В результате инцидента никто не пострадал. Лайнер A319 принадлежит авиакомпании S7, он летел из Казани.

