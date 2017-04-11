Олень набросился на автомобилиста
Автомобилист спокойно выходил из машины. В это время на него на бешеной скорости прыгнул олень. К счастью, в результате инцидента мужчина не пострадал, а лишь отделался "легким испугом". Судя по всему, ничего страшного не произошло и с оленем. Ролик с камер видеонаблюдения появился на странице в Twitter ABC News 10 апреля. За сутки видео набрало более 2,8 тысячи лайков.
Shocking surveillance footage shows deer barreling over 25-year-old man in British Columbia. Fortunately, the man was unharmed. pic.twitter.com/m0sFNt0w2I— ABC News (@ABC) 10 апреля 2017 г.
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