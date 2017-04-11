Олень набросился на автомобилиста

В провинции Британская Колумбия (Канада) случилось необычное происшествие. Вышедшего из автомобиля 25-летнего мужчину сбил с ног олень.

Автомобилист спокойно выходил из машины. В это время на него на бешеной скорости прыгнул олень. К счастью, в результате инцидента мужчина не пострадал, а лишь отделался "легким испугом". Судя по всему, ничего страшного не произошло и с оленем. Ролик с камер видеонаблюдения появился на странице в Twitter ABC News 10 апреля. За сутки видео набрало более 2,8 тысячи лайков.