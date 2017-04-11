В Москве на Ярославском вокзале поезд насмерть сбил мужчину

На Ярославском вокзале в столице пригородная электричка насмерть сбила мужчину. Пассажир упал с платформы в тот момент, когда подъезжал поезд. Мужчину зажало между платформой и вагоном, передает Life.ru.

После инцидента всех пассажиров высадили из электрички. Все обстоятельства происшествия выясняются.