В Турции прогремел мощный взрыв

В районе Баглар города Диярбакыр на юго-востоке Турции прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости. Туда уже прибыли полиция и скорая помощь. Поступила информация о нескольких пострадавших. Очевидцы сняли место происшествия на видео.

#Turkey BREAKING | First footage of #Diyarbakır's explosion, targeting a police school and causing several injuries pic.twitter.com/eABnhitqOv