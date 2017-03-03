Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке
Среди арестованных – владелец серф-кэмпа с визой резидента, девушки-инструкторы по серфингу с действующими рабочими визами. Также задержаны туристы, у которых нет нарушений.
Выяснилось, что ни у кого из них просроченных документов не было. Тем не менее, паспорта нашим соотечественникам не вернули, сообщается в сообществе paparazzi в LiveJournal.
На связь вышел один из задержанных Михаил Степаненко. Он рассказал, что сотрудники миграционной полиции приехали на виллу, которую снимали россияне, для проверки виз 27 февраля, после чего забрали паспорта у девяти человек и сказали, что 1 марта они должны приехать в миграционный центр.
❗️❗️❗️Attention❗️вот такую вот дружную команду отправили в лагерь для эмигрантов. Мы находимся на Шри-Ланке . У нас совместно с местным оформлена компания. Есть резидентские визы и документы на компанию. С нами так же находятся туристы. Ничего не объясняя, сотрудники ланкийской полиции отобрали у нас паспорта. Консульство пока что не может ничем помочь . Не понимаем, что делать. Если у вас есть какие-то связи - спасайте нас) По всем вопросам пишите мне в вотс-ап) #surfsyndicate
Когда россияне приехали в миграционный центр, его сотрудники заявили, что их депортируют и они должны купить обратные билеты на ближайшее время, не назвав причину депортации. Наши соотечественники через два снова пришли в миграционный центр с российским консулом.
Дипломат посоветовал им, согласно законодательству, требовать депортации за счет местных властей. После этого требования сотрудники центра вызвали полицию и "крича, с применением легкой силы, светя наручниками", посадили в автобус и повезли в иммиграционный лагерь в Коломбо.
Адвокат россиян считает, что полиция хочет обвинить Россиян в оказании сопротивления. Заключенные направили запросы в МИД, консульство и посольство России с просьбой помочь.
В российском консульстве на Шри-Ланке сообщили, что консул в курсе ситуации с задержанием россиян. Сотрудник дипмиссии отметил, что рабочий день закончился, и предложил перезвонить в понедельник, передает телеканал "Дождь".
"Вероятнее всего, таким образом местные устраняют конкурентов. Из названных причин ареста пока было только: "Это вам не Россия, тут мы власть", – пишет авто поста об аресте россиян в LiveJournal.
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