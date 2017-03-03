Россиян бросили в тюрьму для нелегалов на Шри-Ланке

На Шри-Ланке без объяснения причин задержали девятерых россиян. Сотрудники полиции ворвались в лагерь серфингистов и забрали паспорта у его сотрудников и гостей в целях "проверки визового режима".

Среди арестованных – владелец серф-кэмпа с визой резидента, девушки-инструкторы по серфингу с действующими рабочими визами. Также задержаны туристы, у которых нет нарушений.

Выяснилось, что ни у кого из них просроченных документов не было. Тем не менее, паспорта нашим соотечественникам не вернули, сообщается в сообществе paparazzi в LiveJournal.

На связь вышел один из задержанных Михаил Степаненко. Он рассказал, что сотрудники миграционной полиции приехали на виллу, которую снимали россияне, для проверки виз 27 февраля, после чего забрали паспорта у девяти человек и сказали, что 1 марта они должны приехать в миграционный центр.

Когда россияне приехали в миграционный центр, его сотрудники заявили, что их депортируют и они должны купить обратные билеты на ближайшее время, не назвав причину депортации. Наши соотечественники через два снова пришли в миграционный центр с российским консулом.

Тут нет мест чтоб спать, будем на улице с москитами и муравьями Нас арестовали, отобрали паспорта, ничего не объяснили, документов не дали #беспредел Публикация от Mikhail Stepanenko (@canarysurfing) Мар 3 2017 в 4:03 PST

Дипломат посоветовал им, согласно законодательству, требовать депортации за счет местных властей. После этого требования сотрудники центра вызвали полицию и "крича, с применением легкой силы, светя наручниками", посадили в автобус и повезли в иммиграционный лагерь в Коломбо.

Я в тюрьме для эмигрантов. В Шри Ланке. Помогайте кто чем может. СМИ, посольство, Консул, МИД итд Публикация от Mikhail Stepanenko (@canarysurfing) Мар 3 2017 в 3:52 PST

Адвокат россиян считает, что полиция хочет обвинить Россиян в оказании сопротивления. Заключенные направили запросы в МИД, консульство и посольство России с просьбой помочь.

В российском консульстве на Шри-Ланке сообщили, что консул в курсе ситуации с задержанием россиян. Сотрудник дипмиссии отметил, что рабочий день закончился, и предложил перезвонить в понедельник, передает телеканал "Дождь".

Кароче мы в лагере для имигрантов за решеткой, с боем разделили нас на мальчиков и девочек. Кстати тут сидит русская женщина уже 7 месяцев, у нее проблемы с визой... Публикация от Mikhail Stepanenko (@canarysurfing) Мар 3 2017 в 3:08 PST

"Вероятнее всего, таким образом местные устраняют конкурентов. Из названных причин ареста пока было только: "Это вам не Россия, тут мы власть", – пишет авто поста об аресте россиян в LiveJournal.