За зданием бывшего приюта откопали останки 800 детей

На территории бывшего католического приюта в Ирландии было обнаружено массовое захоронение с останками около 800 детей, передает Russia Today. ДНК-анализ останков позволил установить, что на момент смерти им было от 35 недель до трех лет. Похоронены они были в 1950-х годах. Специалисты предположили, что дети умерли от постоянного недоедания и болезней. Приют находился в распоряжении католического религиозного ордена "Бон Секур". В 1961 году он был закрыт.