В московском метро произошел сбой из-за пассажира

Вечером 3 марта в движении поездов по Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена было нарушено из-за инцидента с пассажиром, говорится в сообщении на официальном аккаунте столичной подземки в Twitter. Спустя 20 минут после случившегося службам метро удалось восстановить нормальное движение.

Серпуховско-Тимирязевская линия.Северный участок.Службы метро сработали слаженно и оперативно в восстановлении нормального движения поездов. — Московское метро (@MetroOperativno) 3 марта 2017 г.

По данным ТАСС, пассажир упал на рельсы на станции "Дмитровская". Изначально сообщалось, что он погиб. По данным "Российской газеты", на рельсы прыгнул 33-летний москвич, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, и отделался он лишь ушибами.